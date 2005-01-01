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В магазине мы ищем нужный товар и идем на кассу. В зависимости от того как сделана выкладка товара, магазин может корректировать и влиять на выбор покупателя, тем самым увеличивая продаваемость того или иного товара. Увеличение продаж магазина без дополнительных расходов на рекламу. В этом материале мы рассмотрим основы выкладки товара на витрине.
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Не стоит недооценивать роль цвета в рекламе. Это один из наиболее эффективных способов влияния на выбор потребителя. Именно поэтому при создании рекламы очень много времени может уйти на поиск того цветового решения, которое вызовет необходимые эмоции и подтолкнет покупателя к действию.
Далее в статье будут рассмотрены функции, которые выполняет цвет в рекламе
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Выборы Президента Украины 2014 - это внеочередные выборы Президента Украины, которые будут проводиться 25 мая 2014 на всей территории Украины.
По социологическим опросам до февраля 2014 года лидерство в рейтинге кандидатов в президенты разделяли Янукович - 21% и Кличко - 20%
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Все знают, как действует принцип «с миру по нитке – голому рубаха».
От всех понемногу – и получается ощутимое, значимое для кого-то одного. Если взять по копейке, но у многих – сумма в результате окажется значительной.
Этот метод действует и там, где идет оборот наличных денег.
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Так уж создан человек, его деятельность просто невозможно представить без ошибок.
Мы стремимся сделать все как нужно, действовать в рамках правил, но потом оказывается, что это можно было сделать по-другому. Нам часто приходиться делать выбор, в правильности которого позже сомневаемся.
Избежать ошибок, конечно, нельзя. Но от части из них можно успешно избавиться.
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Еще не так давно для покупки продуктов или одежды нам приходилось преодолевать не простой путь. Магазинов было не много, и выбирать не приходилось.
Теперь ситуация изменилась и магазинам приходится бороться за покупателя. Покупатель выбирает среди множества точек - ту, где его требования будут максимально удовлетворены.
У одних покупателей главный критерий - цена, у других - ассортимент, для третьих - на первом месте уровень обслуживания и т.д. Но все эти критерии формируются после визита в магазин, а привлечь покупателя в магазин может реклама.
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В каждой организации существуют свои правила, по которым живет коллектив.
Зачастую это неписанные правила и формируются они не один день, при этом многие из них даже не осознаются и выполняются бессознательно.
Их нельзя записать в виде инструкции и ввести в работу решением руководства.
На примере одного старого анекдота можно увидеть как появляются и изменяются правила игры в команде.
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Практически каждый человек подвержен чувству неуверенности, когда по стечению тех или иных обстоятельств оказывается лицом к лицу с незнакомой или нестандартной ситуацией.
Это считается совершенно нормальной реакцией человеческой психики, а потому говорить о недостаточной уверенности в себе тут не приходится.
Но, если тревога и скованность возникают, даже в самой привычной обстановке, при общении с хорошо знакомыми людьми, то здесь следует предпринимать активные действия для избавления от этого ненужного качества.
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