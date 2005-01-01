Не стоит недооценивать роль цвета в рекламе. Это один из наиболее эффективных способов влияния на выбор потребителя. Именно поэтому при создании рекламы очень много времени может уйти на поиск того цветового решения, которое вызовет необходимые эмоции и подтолкнет покупателя к действию.

Далее в статье будут рассмотрены функции, которые выполняет цвет в рекламе